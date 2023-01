Cegielski wyjaśnia, dlaczego nie podał nazwisk

- Chętnie podałbym nazwiska, ale nie chcę narażać żużlowców na kary - tłumaczy nam Cegielski. - Te dodatkowe umowy reklamowe były do niedawna niezgodne z regulaminem finansowym Ekstraligi, więc ta mogłaby ich teraz za to ukarać.

Cegielski podaje liczbę zawodników i konkretne kwoty

- Całe szczęście, że limity finansowe zostały zniesione, bo za rok cała ta patologia związana z płacami w żużlu zniknie. Te dodatkowe umowy nie były objęte procesem licencyjnym. Właśnie z tego brały się problemy, bo klub zwykle gwarantował, że jak sponsor nie zapłaci, to bierze to na swoje barki, a potem zawodnicy miesiącami czekali na swoje pieniądze. Po sezonie 2023 już tego nie będzie, bo nie ma limitów i cała wypłata będzie objęta procesem licencyjnym.

Jasne stanowisko Włókniarza w sprawie słów Cegielskiego

Trudno dociec, o jakie kluby i jakich zawodników chodzi Cegielskiemu. Na liście tych, co zmienili barwy, są chociażby jeżdżący rok temu we Włókniarzu Częstochowa Fredrik Lindgren i Bartosz Smektała. Prezes Michał Świącik mówi jednak wprost, że Cegielski na pewno nie mówił o nim. - To nie jest nasz dług. Włókniarz jest w stu procentach rozliczony. I to dotyczy także byłych zawodników. Smektała ma do nas przyjechać na turniej rozpoczynający sezon. Lindgren, jak czas pozwoli, także ma się zjawić. Mimo rozstania pozostaliśmy z nimi w dobrych relacjach.