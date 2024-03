Jasne stanowisko klubu w sprawie trenera. To miała być ostatnia umowa

Stanisław Chomski, to trenerska legenda. A w Stali Gorzów to człowiek instytucja. Śmiało można nazwać go jednym z architektów sukcesów Bartosza Zmarzlika. Chomski robił, co w jego mocy, żeby pomóc utalentowanemu zawodnikowi. Przyjmował go do klubu, organizował treningi, służył radą, wreszcie poszedł do Tomasza Golloba, żeby ten roztoczył parasol nad talentem. Tak, tak, to zasługa Chomskiego, a nie Władysława Komarnickiego, który na każdym kroku przechwala się, że otworzył Zmarzlikowi drzwi do boksu Golloba. To zrobił Chomski.

Reklama