Jasna Góra górą, jasny szlag trafił kibiców z Wrocławia!

Betard Sparta Wrocław - noty:

Gleb Czugunow 2-. Mimo ważnego, dziewiątego numeru na plecach dobrze wyszedł mu tylko jeden wyścig - dziewiąty. Reprezentant Polski udanie wykorzystał pierwsze pole i przywiózł za sobą Leona Madsena. Ani wcześniej, ani później tak dobrze już nie było - pokonywał tylko juniorów i Bartosza Smektałę. Mimo to wziął udział w piętnastym biegu, co najlepiej świadczy o formie Spartan.

Tai Woffinden 1. Po trzykrotnym mistrzu światu został tylko szyld! Brytyjczyk na własnym torze przegrywał choćby z Jakubem Miśkowiakiem! Na Dolnym Śląsku ma co prawda status legendy, ale taka renoma oznacza nie tylko przyjemności, lecz również pewne obowiązki. Z tych Woffinden się zaś nie wywiązuje.

Maciej Janowski 5 . Poza wpadkami w pierwszym i oistatnim biegu był sobą - królem Stadionu Olimpijskiego. Sam jednak meczu nie wygra, skoro problemy ma nawet ze zdobyciem medalu IMŚ. Niestety dla wrocławian, na horyzoncie nie widać żadnego z tamtejszych zawodników mogących do niego doszusować.

Bartłomiej Kowalski. 2+. Na Stadionie Olimpijskim bądź co bądź oczekuje się po nim regularnych zwycięstw z rówieśnikami. W biegu młodzieżowym wygrał co prawda z Mateuszem Świdnickim, ale musiał uznać wyższość Jakuba Miśkowiaka. Później powetował sobie te porażkę punktami na Smektale i Jeppesenie.

Michał Curzytek 1. Żadnego zdobytego punktu, po dwóch czwartych miejscach był zmieniany. Choć nie lubimy wstawiać luf juniorom, to nie uda nam się naciągnąć tej oceny.

zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa - noty:

Leon Madsen 5. Swoją przygodę z polskim żużlem rozpoczynał we Wrocławiu i widać, że niewiele z tamtych czasów zapomniał. Udowodnił, że drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Grand Prix należy mu się jak psu buda. Jest liderem z prawdziwego zdarzenia.

Jonas Jeppesen 4-. Śmiano się z niego, gdy mówił, że z drugim numerem startowym pojedzie lepiej. Pojawił się na torze po raz pierwszy i przywiózł za sobą... Woffindena z Janowskim. Później nie był już tak fenomenalny, ale wciąż zaskakująco szybki! W pełni zasłużył sobie na start w biegu nominowanym. Jeśli w kolejnych meczach w pełni pozbędzie się łatki "dziury w składzie", to częstochowianie mogą wyrosnąć na poważnego kandydata do tytułu.

Bartosz Smektała 2+. Zaczął obiecująco, skończył jak zazwyczaj. Wciąż zmaga się z ogromnym kryzysem i trudno stwierdzić co właściwie jest jego przyczyną. Pod Jasną Górą wymaga się od niego znacznie więcej.

Mateusz Świdnicki 2. Na wyjazdach zawsze radzi sobie gorzej, ale zrobił to, co do niego należało - przywiózł 2 punkty. Tyle samo ile ma na dzisiejszej "cenzurce".