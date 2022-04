Jasna deklaracja prezesa ZOOleszcz GKM-u. Po to jadą do Ostrowa

Arged Malesa - GKM. Goście mają nad czym myśleć

Choć grudziądzki zespół pozytywnie zaskoczył w niedzielnym finale Mistrzostw Polski Par Klubowych w Poznaniu, to w klubie mają nad czym pracować przed pierwszym meczem PGE Ekstraligi, który GKM rozegra na wyjeździe z Arged Malesą Ostrów. Listę problemów otwierają napięte relacje między Nickim Pedersenem a Przemysławem Pawlickim, dalej mamy przeciętną formę Krzysztofa Kasprzaka, aż wreszcie dochodzimy do juniorów, którzy w pierwszych tegorocznych jazdach nie rzucili nikogo na kolana.

Grudziądzanie mają więc nad czym myśleć tym bardziej, że spotkanie w Ostrowie będzie miało wielką wagę. Spotkają się ze sobą zespoły wymieniane w kontekście walki o utrzymanie. W środowisku mówi się, że jeśli beniaminek - czyli gospodarze, nie wygrają tego meczu, to z góry spiszą się na porażkę. To oczywiście wymarzony scenariusz dla GKM-u, który zamierza zrobić wszystko, aby tak właśnie było.

Reklama

- W PGE Ekstralidze nie ma słabych drużyn. Ostrowianie będą u siebie dobrze dopasowani, jednak my jedziemy na ten mecz po wygraną. Mnie osobiście napawa optymizmem wynik zespołu w Mistrzostwach Polski Par Klubowych w Poznaniu. Z bardzo dobrej strony pokazał się Przemek Pawlicki. Nicki Pedersen również jest w wysokiej formie. Mamy więc jasne punkty w drużynie. Jedziemy walczyć do Ostrowa o pierwsze punkty, oczywiście z szacunkiem do rywala. Zadowoli nas tylko zwycięstwo. Nie patrzymy na rewanż i punkt bonusowy - zapowiada prezes klubu Marcin Murawski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Jak oni mogą popierać Rosjan? INTERIA.TV

Zastępstwo zawodnika za wykluczonego Rosjanina

Wiemy również, że sztab szkoleniowy GKM-u zamierza skorzystać z możliwości stosowania zastępstwa zawodnika za Wadima Tarasienko. Pod numer osiem, czyli rezerwowego, trafi najpewniej Norbert Krakowiak, który będzie jokerem w talii trenera Janusza Ślączki. Grudziądzanie mają co prawda piątkę wyrównanych pod względem potencjału seniorów, jednak zastępstwo za Rosjanina sprawia, że sześć razy będą mogli pojechać świetnie dysponowani Pedersen czy Pawlicki. A ci w tym momencie gwarantują wysokie zdobycze punktowe.