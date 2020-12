Jakub Czosnyka: Świąteczne życzenia dla żużla. Powiększenia PGE Ekstraligi i chłodnej głowy szalonym prezesom (felieton)

Święta tuż, tuż, więc pomyślałem, że to dobra okazja, aby złożyć najlepsze życzenia całemu polskiemu żużlowi. Zawsze życzy się kupy szmalu, więc niech nowy kontrakt telewizyjny przyniesie sporo gotówki. Byle tylko cyferki nie zawróciły prezesom w głowach.

Polski żużel jest na świecie jak angielska Premier League w połączeniu z La Ligą, Serie A i Bundesligą. Jeżdżą w niej najlepsi zawodnicy na świecie, jest największa kasa i oglądalność telewizyjna. Produkt doskonały? Może nie aż tak, ale bliski perfekcji. Jest jednak jeszcze przestrzeń, aby wznieść dyscyplinę szczebel wyżej. Z tego tytułu składam krótkie życzenia dla naszego żużla z okazji zbliżających się świąt.

Życzę więc powiększenia PGE Ekstraligi. Wiem, że to nie jest rozwiązanie pozbawione wad, ale widzę tam zdecydowanie więcej plusów niż minusów. Liczę, że sprawę sfinalizować pomoże nowy kontrakt telewizyjny, który przecież ma być rekordowy. Ufam przy okazji w zdolności interpersonalne honorowego prezesa PZM Andrzeja Witkowskiego. Jak szara eminencja żużla rzuci coś w eter, to wiedz, że jest coś na rzeczy.



Polskim klubom życzę większej solidarności. Żeby nie było tak, że na wspólnych telekonferencjach wszyscy się ładnie do siebie uśmiechają, wymieniają życzliwości, a gdy przyjdzie co do czego, każdy kopie pod innym dołki. Życzę też zdrowego rozsądku w pompowaniu kieszeni angielskim promotorom z BSI. Wiem, że fajnie zorganizować jedną z rund Grand Prix w swoim mieście, ale za chwilę będziemy mieli w Polsce tyle zawodów rangi mistrzostw świata, że kibicom zwyczajnie ten produkt się przeje.



A skoro mowa o cyklu Grand Prix, to wszystkim na życzę, aby rok 2021 minął szybko i abyśmy w równie krótkim czasie zapomnieli o rządach Brytyjczyków. Wierzę, że nowy promotor - Discovery zrobi to, czego przez lata nie chciało się leniwym panom z BSI. W dużym skrócie - dotarcie z żużlem na nowe kontynenty i generalnie większa promocja żużla.



Trzymam kciuki, aby Bartosz Zmarzlik dokonał rzeczy niemożliwej i po raz trzeci z rzędu zdobył tytuł mistrza świata. Nie dokonał tego jeszcze nikt w historii, ale kto inny mógłby to zrobić, jeśli nie gorzowianin? Ma ku temu wszystkie argumenty. Z kolei Maciejowi Janowskiego należy życzyć upragnionego medalu w Grand Prix, a Patrykowi Dudkowi i Piotrowi Pawlickiemu rychłego powrotu do elity.



Wracając na krajowe podwórko, nie wypada nie wspomnieć, że jeśli ktoś z kimś na coś się umawia, to trzeba dotrzymać słowa. Życzę więc, aby nikomu więcej do głowy nie wpadł pomysł o renegocjowaniu milionowych kontraktów z zawodnikami. Bądźmy fair i nie oszukujmy żużlowców. Pandemia koronawirusa z nami była i pewnie jeszcze trochę będzie. Ślepy nie zauważyłby tego w październiku, gdy wpisywano cyferki do kontraktów.



Z polskim żużlem jest dobrze, ale jak widać, może być jeszcze lepiej. Rok 2020 powoli zmierza ku końcowi i chyba wypada podsumować go jako wielki sukces. Wystarczy przypomnieć sobie, co działo się w marcu i kwietniu. I to jest moje ostatnie życzenie. Aby wróciła normalność i kibice na trybuny.