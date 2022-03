Jakub Czosnyka: Oni nie potrafią żyć bez Rosjan

Betard Sparta Wrocław nie odniosła się oficjalnie do wykluczenia z rozgrywek PGE Ekstraligi swojego lidera Artioma Łaguty. Nie trudno się jednak domyśleć, co w klubie sądzą na ten temat. Obrazek trenującego żużlowca na torze mówi wszystko. Właściciel eWinner Apatora Toruń, w którym startować miał Emil Sajfutdinow, poszedł wręcz na medialną wojnę. Szkoda, bo wygląda to zwyczajnie słabo.

Zdjęcie Wadim Tarasienko / Łukasz Trzeszczkowski / Newspix