Jako junior był lepszy niż Zmarzlik. Rozmienił się na drobne

I choć Piotr Pawlicki miał papiery na to, by przebić osiągnięcia m.in. Tomasza Golloba, to jednak w pewnym momencie jego kariera zahamowała. Pawlicki od kilku sezonów nie spełniał oczekiwań kibiców, ale przede wszystkim i swoich. - To na ten moment niespełniony talent - mówił prezes Sparty, Andrzej Rusko w serialu "To jest Sparta".