Jakie kredyty? Jakie pożyczki? Klub odpowiada

Start miał wydać milion na podpisy

Z dwóch różnych źródeł słyszymy, że Start miał wziąć 400 tysięcy złotych kredytu, a dodatkowe pół miliona pożyczyli właściciele. Wszystko po to, żeby zbudować skład, który wygra drugą ligę.

W Starcie tłumaczą, że skład jest kosztowny, ale bez przesady

- Skład jest kosztowny, ale bez przesady - mówi nam Majewski. - Nie wzięliśmy na budowę tej drużyny nawet złotówki kredytu, ani też żadnej pożyczki. Poza tym kwoty krążące w przestrzeni publicznej to nie są te, jakie dostali zawodnicy. A już na pewno nie płaciliśmy więcej niż dwieście za podpis Mastersowi i Pickeringowi.

Swoją drogą, to rozmowy o pieniądzach w pierwszej i drugiej lidze są bardzo dziwne. Z jednej strony kluby zgodnie podkreślają, że nie przesadziły z kasą, a z drugiej w PZM mówią wprost, że działacze podpisali kontrakty, a teraz zastanawiają się, skąd wezmą na to pieniądze. Mówi się też o tym, że kontrakty w pierwszej lidze są na poziomie Ekstraligi sprzed kilku lat, a w drugiej lidze płaci się tak, jak do niedawna w pierwszej.