Jakby Krychowiak to zobaczył, byłby w szoku

Grzegorz Krychowiak przyzwyczaił kibiców w całej Polsce do ekstrawaganckich strojów. Co zgrupowanie reprezentacji Polski, to właśnie piłkarz Krasnodaru był na ustach opinii publicznej ze względu na swój ubiór. Żużel ma swojego Krychowiaka. To Gleb Czugunow z Betard Sparty Wrocław. Jego ostatnia stylizacja, to żólte neonowe Crocsy i skarpetki w podobnym kolorze.

