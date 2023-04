Jak żyć bez Zmarzlika? Czas powiedzieć "sprawdzam"

Jak Stal poradzi sobie bez Bartosza Zmarzlika?

Wyniki zawodów przedsezonowych mogą mieć się nijak do tego, co zobaczymy w sobotę, ale na dziś dyspozycja Patryka Dudka i Pawła Przedpełskiego budzi w toruńskich sercach delikatny niepokój. Tym bardziej, gdy zerknie się na obsadę pierwszego biegu, gdzie właśnie ta para pojedzie przeciwko dwóm liderom gorzowskiej Stali - Woźniakowi i Vaculikowi.

Dlatego początek meczu może potoczyć się w dość nieoczekiwanym kierunku, co wszak o niczym nie przesądzi - w zeszłym sezonie gorzowianie po 4 biegach prowadzili w Toruniu 16:8, by ostatecznie i tak przegrać. Niemniej, podopieczni Stanisława Chomskiego w ostatnich spotkaniach na Motoarenie wyglądali całkiem nieźle. Pytanie tylko, na ile było to zasługą wielkiego nieobecnego. Życie bez Zmarzlika istnieje, ale co to będzie za życie - dowiemy się już niedługo.