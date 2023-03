Jeśli masz odwagę, potrafisz jeździć na motocyklu i nie przeraża cię to, że nie ma on hamulców, to właśnie wygrałeś los na loterii. Zarobki w żużlu znowu mocny poszły w górę. Tak mocno, że eksperci biją na alarm. Mówią o żerowaniu zawodników na umowie telewizyjnej o wartości 60 milionów rocznie i wieszczą upadek kilku klubów na koniec sezonu 2023. Dość powiedzieć, że jak dotychczasowe tempo wzrostu płac się utrzyma, to jeszcze rok, dwa i piłkarze PKO Ekstraklasy będą ubogimi krewnymi żużlowców.