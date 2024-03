Jak uratować 10 milionów? Ma dla prezesów prostą receptę

Jak uratować 10 milionów. Działacze szukają sposobu

Mówi, że to zawodnicy muszą biegać za pracą

Do tego systemu były prezes dołożyłby coś jeszcze. - W tej chwili mamy rynek zawodniczy, co powoduje, że prezesi o tych najlepszych muszą się zabijać. To idealna sytuacja dla żużlowców, którzy dzięki temu windują stawki. Trzeba tę sytuację odwrócić, sprawić, żeby to zawodnicy bili się o pracę. W Danii zawodnicy są dzieleni na kategorie. W tej najlepszej jest określona liczba żużlowców. Nie wszyscy z nich znajdują pracę. W Polsce mogłoby być podobnie. Jeśli mielibyśmy dwadzieścia gwiazd, z których na końcu dwie zostałyby bez pracy w PGE Ekstralidze, to zbiłoby znacząco ceny - przekonuje były prezes Stali.