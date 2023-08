Jak trwoga, to do tego tunera. Postawił na nogi kolejną gwiazdę

Mikkel Michelsen jeździ w tym sezonie jak w znanym żartobliwym powiedzeniu, na dwa uda. Albo się uda, albo się nie uda, z naciskiem na to drugie. Duńczyk wpadł w poważny dołek sprzętowy, silniki od jego zaufanego tunera- rodaka Flemminga Graversena przestały jechać więc zdecydował się niedawno na duże zmiany w swoim parku maszyn.

Co by nie powiedzieć, Graversen nie ma od kilku tygodni najlepszej passy. Wszyscy znaczący zawodnicy od niego uciekają lub zawieszają współpracę. Na jego jednostkach napędowych chwilę temu pozbierał się Jarosław Hampel, ale kiedy zrobiło się cieplej znów miewa duże wahania.

Duńczyk zdegustowany swoją formą

Znamienna była scena, po czternastym biegu meczu przeciwko ZOOleszcz GKM-owi Grudziądz, w którym Michelsen dotarł do mety na ostatniej pozycji. Zawodnik Włókniarza przez całe zawody potwornie się męczył i zdobył tylko siedem punktów, co jak na jednego z liderów częstochowskiego zespołu jest wynikiem bardzo wstydliwym.

29-latek po zjeździe do parkingu, ze wściekłości aż nabrał purpurowych kolorów i klął na czym świat stoi. To był trochę Mikkel z tego sezonu w pigułce. Sfrustrowany niemocą sprzętową i zdewastowany mentalnie. - To system naczyń połączonych. Kiedy siada sprzęt, siada też głowa - podkreślają jak jeden mąż żużlowcy.