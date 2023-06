Jak tak dalej pójdzie, to nie wróci do Ekstraligi

Jeszcze kilkanaście miesięcy temu Keynan Rew był w zasadzie pewniakiem do zastąpienia swojego rodaka, Jaimona Lidseya w roli żużlowca U24 w Unii Leszno . Taka zmiana z pewnością jest też wyczekiwana w Lesznie, bo Lidsey od dłuższego czasu nie jest sobą, ale na razie jeździć po prostu musi. Rew coraz lepiej radził sobie w 1. Lidze, rozpychał się także w hierarchii światowego żużla i po prostu coraz bardziej na miejsce w składzie Unii zasługiwał. Sezon 2023 miał być potwierdzeniem planów wobec niego. Do tej pory Rew przejechał zaledwie kilka biegów w PGE Ekstralidze, teraz miał dostać prawdziwą szansę.

W grudniu 2022 Rew miał poważny wypadek podczas zawodów w Australii. Zachował się mało odpowiedzialnie, wziął udział w turnieju rozgrywanym na torze bez dmuchanych band. Były pogłoski o bardzo groźnej kontuzji, skończyło się "tylko" na złamaniu kręgosłupa, które jednak Australijczyk szybko wyleczył. Wydawało się, że to nie będzie miało żadnego wpływu na jego formę w nowym sezonie, ale może jednak ma? Rew to nie jest ten sam zawodnik, co rok temu. Widzą to wszyscy.