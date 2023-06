Jak rozbić Spartę? Trener Stali mówi, że ma pewien pomysł

Ebut.pl Stal Gorzów właśnie przegrała u siebie z Betard Spartą Wrocław (43:47), ale jej trener Stanisław Chomski przekonuje nas, że Spartę można pokonać. Jak? Szkoleniowiec ma swój pomysł. Mówi, że jak Stal spotka się ze Spartą w play-off, to już będzie inne spotkanie, bo on wyciągnie z tej ostatniej porażki wnioski. – Sparta jest do ugryzienia – dowodzi Chomski.