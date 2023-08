Jak oni mają robić postępy? Znowu jest ich za dużo

Oczywiście mamy świadomość, że w następnym sezonie trzeci z juniorów może być wrzucany do składu pod numerami 8/16 (jak w tym). Startując z rezerwy, liczba wyścigów będzie jednak ograniczona. Każdy młody zawodnik potrzebuje regularnych startów w rozgrywkach ligowych z bardziej doświadczonymi kolegami. Ekstraliga U24 i zawody młodzieżowe nie wystarczą do poprawy umiejętności. A w kadrze i tak będzie jeszcze jeden zawodnik z ekstraligowymi aspiracjami.

We Włókniarzu formacja młodzieżowa w ostatnich latach była bardzo mocna. Jakub Miśkowiak wychowankiem częstochowskiego klubu nie jest, ale Mateusz Świdnicki pod okiem Sławomira Drabika (byłego trenera młodzieży Włókniarza, obecnie Sparty) zrobił na tyle duże postępy, że w 2022 roku wywalczył tytuł Młodzieżowego Indywidualnego Mistrza Polski. Z nimi o skład rywalizował Bartłomiej Kowalski. Wielu szans nie dostawał, więc zmienił klub. Dopiero we Wrocławiu odżył (teraz mówi się, że Włókniarz chce jego powrotu, miałby jeździć jako zawodnik do lat 24).



Włókniarz ma kilku perspektywicznych juniorów. Ktoś pójdzie na wypożyczenie?

Włókniarz lada moment znów może mieć czołowych juniorów w kraju. Trzech najlepszych z PGE Ekstraligi po tym sezonie wstąpi do grona seniorów (Mateusz Cierniak, Bartłomiej Kowalski oraz Kacper Pludra), więc o punkty będzie łatwiej. Taki Karczewski już ma na rozkładzie Maxa Fricke'a i to na wyjeździe. U Kupca i Halkiewicza też były przebłyski. Za chwilę dołączy do nich Ludwiczak. Co zrobić, aby nie zahamować ich rozwoju?

Rozsądnym rozwiązaniem wydaje się być wypożyczenie jednego z tych zawodników do klubu, który ma kłopot z juniorami. Włókniarz mógłby wtedy upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Po pierwsze: jeden z młodzieżowców jeździłby regularnie, a po drugie: klubowe konto zasiliłaby jakaś sumka za wypożyczenie. Przed rokiem taki ruch zastosowano w przypadku Karczewskiego, który awansował z Cellfast Wilkami do elity. W kadrze Włókniarza są jeszcze Szymon Wolski oraz Bartosz Śmigielski. Oni jednak raczej będą się objeżdżać w zawodach młodzieżowych i w Ekstralidze U24.



Średnie biegowe juniorów Włókniarza w PGE Ekstralidze:

52. Franciszek Karczewski - 0,892

55. Kajetan Kupiec - 0,848

60. Kacper Halkiewicz - 0,737



Średnie biegowe juniorów Włókniarza w U24 Ekstralidze:

18. Kacper Halkiewicz - 2,059

24. Kajetan Kupiec - 1,850

26. Franciszek Karczewski - 1,800

67. Bartosz Śmigielski - 0,923

74. Szymon Wolski - 0,710



Franciszek Karczewski na prowadzeniu / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński

Franciszek Karczewski w rozmowie z Kingą Sylwestrzak / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński