Jak obiecali, tak zrobili. Miliony nie pójdą na marne

Nie wszystkie drużyny idą na łatwiznę. Od wielu lat imponuje chociażby Fogo Unia Leszno. Ostatnio głośno zrobiło się o fantastycznej pracy Roberta Kościechy w Grudziądzu. Podobną drogą w przyszłości pójdą Cellfast Wilki, na co wskazuje ich najnowszy post w mediach społecznościowych. - Mamy to. Budujemy szkoleniową piramidę. Miło nam poinformować o zakończeniu prac i powstaniu treningowego minitoru żużlowego w Krośnie. Obiekt liczy 120 metrów długości i zlokalizowany jest na stadionie przy ulicy Legionów . Nasz minitor został zweryfikowany przez szefa polskich sędziów Leszka Demskiego i oddany do użytku komunikatem PZM - czytamy na Facebooku.

Zaproszą kibiców na trening?

Nowe miejsce do szlifowania umiejętności dla najmłodszych reprezentantów klubu to realizacja obietnicy danej kibicom w trakcie sezonu 2023. Wówczas mało kto spodziewał się, że Cellfast Wilki dadzą oddadzą obiekt do użytku jeszcze w tym roku. Determinacja działaczy była jednak przeogromna i od niedawna widzimy jej efekty. - Planujemy, by pierwsze treningi miniżużlowców odbyły się już niebawem - brzmi ostatnia część radosnego komunikatu dla sympatyków krośnieńskiego speedwaya.