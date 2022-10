Jak męski sport pokochał dziewczynę z Niemiec?

Celina Liebmann - wicemistrzyni Niemiec

Niewiele później trafiła do owianych legendami Pardubic, gdzie wzięła udział w turniejach o Zlatą Stuhę i Zlatą Prilbę. Nie namieszała co prawda w stawce tych historycznych zawodów, ale kibice właśnie z nią wykonywali sobie najwięcej zdjęć i najczęściej prosili o autograf. Podobna sytuacja miała miejsce w Toruniu podczas SGP2. Niemka wyjeżdżając na tor usłyszała owacje większe od większości reprezentantów Polski. Jeszcze większe owacje zebrała schodząc z toru po upadku, który zanotowała w ferworze walki z Petrem Chlupacem.

Na czym polega jej fenomen? Przede wszystkim na ambicji. Chęci udowodnienia całemu światu, że nie jest jedynie godną uśmiechu ciekawostką. Na żużlowych torach widzimy wszak sporo młodych zawodników o wiele bardziej uzdolnionych, ale niewielu do tego stopnia walecznych. O nastawieniu Celiny Liebmann najlepiej świadczy napis, który umieściła ona na tylnych drzwiach swego busa. W wolnym tłumaczeniu brzmi on:

"Żużel.

Podróżowanie godzinami, żeby

Zabawiać ludzi, których nie znam

Marnując pieniądze, których nie mam

Po to, by spędzić kolejne cztery dni

Naprawiając coś, co nie stało się z mojej winy

Aby móc powtórzyć to wszystko w kolejnym tygodniu.

Życie według marzeń."