Jadą z nożem na gardle. Zaryzykują zdrowiem juniora?

Wspomniany na wstępie młodzieżowiec w zeszłą niedzielę niemiłosiernie cierpiał i na Pomorzu zdołał wyjechać tylko do jednego wyścigu. To efekt kraksy sprzed kilku tygodni w finale drużynowych mistrzostw świata juniorów, po której niezbędne było szycie palca. W klubie milczą i prawidłowo, bo nie zamierzają ułatwiać rywalowi sprawy, ale bez tego fenomenalnego nastolatka Abramczyk Polonii może być ciężko odrobić stratę z pierwszego pojedynku. Dlaczego? Wystarczy spojrzeć tylko na jego średnią biegopunktową. Napisać, że zawstydza on takie gwiazdy jak Matej Zagar to jak nic nie napisać.