Jadą tam jak na ścięcie. Będzie kolejny pogrom?

O starciu Motoru z Arged Malesą można jedynie zażartować, iż powinien zacząć się on dopiero po 22:00. Patrząc na zestawienia obu ekip i ich miejsce w tabeli PGE Ekstraligi już teraz wprost zakładamy totalną dominację w wykonaniu uskrzydlonych i zmotywowanych gospodarzy. Dlaczego zmotywowanych? Ano dlatego, że w niedzielę we Wrocławiu gdyby nie kontrowersyjne wykluczenie Mikkela Michelsena prawdopodobnie cieszyliby się ze zwycięstwa. Los chciał jednak inaczej i ostatecznie podopieczni Macieja Kuciapy oraz Jacka Ziółkowskiego do domu wrócili z punktem za remis i dodatkowym "oczkiem" bonusowym. Piątkowi przyjezdni postraszyli zaś trochę przeżywającą pozasportowe problemy Moje Bermudy Stal, lecz było ich stać na w miarę równorzędną walkę jedynie do połowy meczu.

Reklama

Awizowane składy na mecz Motor Lublin – Arged Malesa Ostrów:

Arged Malesa Ostrów: 1. Tomasz Gapiński, 2. Oliver Berntzon, 3. Grzegorz Walasek, 4. Matias Nielsen, 5. Chris Holder, 6. Jakub Krawczyk, 7. Sebastian Szostak

Motor Lublin: 9. Jarosław Hampel, 10. Zastępstwo zawodnika, 11. Maksym Drabik, 12. Fraser Bowes, 13. Mikkel Michelsen, 14. Wiktor Lampart, 15. Mateusz Cierniak

Początek meczu w piątek 17 czerwca o godzinie 18:00. Transmisja w Eleven Sports 1.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra Pawlicki z Pedersenem w jednej drużynie? To możliwe INTERIA.TV

O 20:30 czeka nas starcie, które może mieć kluczowe znaczenie w walce o awans do fazy play-off. Jeżeli ZOOLeszcz GKM Grudziądz powtórzy rewelacyjny wynik z zeszłego roku i po raz kolejny na domowym torze pokona zielona-energia.com Włókniarza, to przedłuży sobie marzenia związane znalezieniem się w czołowej szóstce. Jeżeli misja tym razem się nie powiedzie, to będzie już niestety definitywnie pozamiatane. Postronnym kibicom pozostanie wówczas jedynie ekscytacja kto uniknie kosmicznego Motoru Lublin w ćwierćfinale rozgrywek.

Awizowane składy na mecz zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa – Motor Lublin:

zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa: 1. Leon Madsen, 2. Bartosz Smektała, 3. Fredrik Lindgren, 4. Jonas Jeppesen, 5. Kacper Woryna, 6. Jakub Miśkowiak, 7. Mateusz Świdnicki

Motor Lublin: 9. Przemysław Pawlicki, 10. Krzysztof Kasprzak, 11. Frederik Jakobsen, 12. Zastępstwo zawodnika, 13. Kacper Warduliński, 14. Kacper Łobodziński, 15. Kacper Pludra

Początek meczu w piątek 17 czerwca o godzinie 20:30. Transmisja w Eleven Sports 1.