Istnieje życie po mistrzu świata. Tak postraszą rywali

Gorzowscy kibice wciąż opłakują odejście Bartosza Zmarzlika do Motoru Lublin. Jasne, zespół bez mistrza świata i dotychczasowego lidera nie będzie już straszył najlepszych, ale przy dobrych wiatrach i braku kontuzji może awansować do fazy play-off, a następnie w niej namieszać. To wszystko zasługa stabilizacji i znakomitej atmosfery. – Jesteśmy naprawdę dobrymi kumplami nie tylko na torze oraz poza nim – mówi chociażby Szymon Woźniak, który jest pozytywnie nastawiony do nadchodzących zmagań.