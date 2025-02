Inwestycja za 300 milionów zatrzymana. Miasto znów rozczarowało Cugowskiego

Orlen Oil Motor Lublin ma drużynę za miliony, zdobywa kolejne tytuły, ale ma też pewien wstydliwy problem. - Trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że Motor jeździ na starym rupieciu, co ma 70 lat. Jest trochę odmalowanym, odpicowany, ale to skansen. I już nawet pomijam, jak wygląda. Tam toalet nie ma i to, co się dzieje w przerwach, to wstyd - mówi nam Krzysztof Cugowski, wokalista rockowy i wielki fan Motoru.

Krzysztof Cugowski wątpi, rzecznik prezydenta odpowiada

Zdaniem Cugowskiego wstydliwe obrazki nie znikną. Bardzo sceptycznie podchodzi on bowiem do tematu budowy nowego obiektu. Nic dziwnego. Ta saga trwa od 2019 roku i nie dzieje się nic. - Mnie to może nie wypada, ale to tak wygląda, że stadionu nie ma i nie będzie. Tak mi się wydaje. Z tym nowym żużlowym stadionem w Lublinie jest, jak z legendą o żelaznym wilku. Pięć lat to takie przeciąganie liny trwa. Projekt niby jest, ale nic się nie dzieje, nic się nie buduje. Według mnie to jest wszystko akcja na przeczekanie. Czeka się, aż Motor przestanie seryjnie wygrywać, a miejscowej ludności się to wszystko znudzi.