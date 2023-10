Internet płonie! Mistrz świata jest... deptany przez kibiców?!

Kubera: Bartek wybitny, a ludzie go niszczą

Reprezentant Polski kontynuował wypowiedź, odnosząc się do słowa "hejt". - W ogóle nasza mentalność Polaków jest trochę taka dziwna. Nie umiemy się cieszyć z tego, co mamy. Wszyscy wybitni sportowcy są najbardziej hejtowani w swoim kraju. To jest bardzo dziwne. Nie mogę tego zrozumieć - stwierdził wielokrotny Drużynowy Mistrz Polski z Unią Leszno i Motorem Lublin.



Na sam koniec Kubera podsumował dotychczasowe wielkie dokonania Zmarzlika i zaprezentował swoje stanowisko na temat reakcji polskich kibiców na sukcesy czterokrotnego mistrza świata. - Mamy Bartka, który jest wybitny w tym, co robi, który ma szanse pobić wszystkie rekordy świata, jakie tylko są w dyscyplinie, która nazywa się żużel. Jest gościem niesamowitym, jest cyborgiem. No i wszyscy ludzie go depczą, nie? To jest w ogóle... frustrujące. I to jest dla niego ultra ciężkie na pewno - podsumował.