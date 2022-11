Inny świat. Ludzie byli w szoku, że w ten sposób można zarabiać

Wojciech Kulak, Interia: W Polsce jeżeli myślimy o Austrii, błyskawicznie do głowy przychodzą nam nazwiska skoczków i innych znanych sportowców zimowych. Ty jednak zamiast nart wybrałeś motocykl bez hamulców i z naprawdę dobrym skutkiem ścigasz się na żużlu. Skąd ten pomysł? To rodzinna pasja?

Daniel Gappmaier, obecnie najlepszy austriacki żużlowiec: - Tak jak mówisz, niestety czarny sport w mojej ojczyźnie nie jest aż tak bardzo popularny. Jestem więc pierwszy w rodzinie, który spróbował sił w sportach motorowych. Pokochałem je od najmłodszych lat. Wszystko zaczęło się od zwykłego roweru górskiego, potem pojawił się motocross, aż wreszcie przesiadłem się na motocykl żużlowy. Pierwsze zawody oglądałem w telewizji i od zawsze mnie fascynowały. Praktycznie co roku nie mogłem doczekać się też turniejów organizowanych w St. Johann im Pongau, gdzie znajduje się najbliższy tor.

No właśnie, tory. Iloma czynnymi obiektami może pochwalić się w tym momencie Austria?

- Według moich wyliczeń, to trzema. Do pięciu razy w roku rozgrywane są na nich zawody w klasycznej odmianie żużla. Poza tym posiadamy jeszcze kilka obiektów, na których uprawia się ice speedway (żużel na lodzie - dop.red.).

Stadiony mamy już odhaczone. Co więc możesz powiedzieć o zawodnikach? Chyba zbyt wielu konkurentów w kraju to niestety nie masz...

- Niestety taka prawda, bo poza mną sport ten uprawia raptem czterech żużlowców, którzy parę razy w roku znajdą się w obsadzie jakiegoś turnieju. Są też oczywiście ludzie traktujący speedway jako hobby, oni jednak nie zamierzają ryzykować zdrowiem i się ścigać o stawkę.

A więc w twoim kraju zdecydowanie więcej jest chociażby skoczni narciarskich niż zawodników ścigających się po owalnych torach. Jak myślisz, ta sytuacja niebawem ulegnie zmianie czy młodzież niezbyt chętnie garnie się do żużla?

- W tej chwili naprawdę ciężko cokolwiek przewidzieć, ale napawa mnie optymizmem fakt, że mamy w Austrii dwa solidne kluby. Niestety na tym kończą się dobre wieści, ponieważ nikt z lokalnych dzieciaków nawet nie ma pojęcia o takim sporcie jak żużel, więc ciężko będzie ich zachęcić do podjęcia rękawic. Tak jak powiedziałeś na wstępie, u nas liczą się przede wszystkim sporty zimowe i to tam można zobaczyć największą liczbę aktywnych chłopaków.

Z racji tak małej liczby żużlowców, na mistrzostwa Austrii chyba nawet nie macie co liczyć...

- Niestety takie są obecne realia. Organizowane są za to turnieje, w których zapraszani są zawodnicy z innych państw i obsada nie wygląda wcale tak ubogo. Zdecydowanie lepsze to niż nic.

Stadiony są chętnie oblegane przez kibiców?

- Mamy dość sporą liczbę pasjonatów zakochanych w tym sporcie, lecz liczbowo nie robi to szału w porównaniu do zimowych dyscyplin. Jeżeli miałbym oszacować, to w klasycznej odmianie żużla na trybunach potrafi zasiąść od 1000 do 1500 widzów. Znacznie lepiej sprawa ma się z ice speedwayem, bo tam w porywach jest ich osiem tysięcy. To musi robić wrażenie.

Taka, a nie inna pozycja żużla w Austrii to też pewnie ogromny kłopot dla twojej kariery, ponieważ brakuje zapewne bogatych sponsorów i specjalistów od przygotowania sprzętu.

- Dokładnie. W tym momencie ciężko znaleźć profesjonalnego mechanika, nie mówiąc już o trenerze. Ja i moi koledzy z toru musimy więc po prostu uczyć się na błędach. Nasza przygoda ze speedwayem wygląda obecnie tak, że podróżujemy i dajemy z siebie wszystko, bo nic innego nam nie zostało.

Jak wygląda twoje zaplecze sprzętowe? Najlepsi z najlepszych chyba nawet nie liczą ile silników znajduje się w ich garażu. Dla ciebie pewnie każdy jeden jest jak wygrany los na loterii.

- W najlepszym okresie sezonu miałem dwie jednostki napędowe. Jeden silnik tuningowany był w Anglii, a drugi pochodził ze Słowenii. To właśnie na tym drugim przejechałem ostatnio kilka imprez i jestem z niego naprawdę zadowolony.

W dzisiejszym żużlu niestety liczą się przede wszystkim pieniądze. Poza uprawianiem sportu pracujesz gdzieś na pełen etat czy masz to szczęście, że masz jakieś odłożone fundusze?

- Wcześniej co prawda przez pięć lat udawało mi się jeździć w lidze brytyjskiej w barwach Berwick Bandits. Potem przeszedłem na moment do Swindon Robins, lecz obecnie nie mam już wizy więc o zarabianiu z żużla nie ma obecnie mowy. Aktualnie pracuję na pełen etat jako dekarz, a ścigam się tylko i wyłącznie w weekendy.

Znajdujesz w tym wszystkim czas na w miarę regularne treningi?

- Jedynie to chyba w marcu, żeby dobrze wejść w rok po przerwie. Po rozpoczęciu sezonu w zawodach ścigam się tak naprawdę z marszu, ponieważ nie mam aż tyle wolnego czasu.

Czujesz się osobą rozpoznawalną w swoim mieście? Krajem, jak wiadomo, rządzą sportowcy zimowi.

- Znają mnie tylko pasjonaci żużla. Szczerze mówiąc, to mieszkańcy mojego miasta nawet nie wiedzą czym się dokładnie w życiu zajmuję. Kiedy zawodowo przez te kilka lat jeździłem w Wielkiej Brytanii, to wszyscy robili wielkie oczy i zastanawiali się jak to tak można zarabiać pieniądze na samej jeździe motocyklem. Naprawdę byli w wielkim szoku!

Za granicą jeździłeś nie tylko w Wielkiej Brytanii, bo twoje nazwisko znalazło się w obsadzie paru międzynarodowych imprez. Ludzie będący na miejscu nie dziwili się, że w zawodach bierze udział człowiek z Austrii, która z żużlem ma obecnie niewiele wspólnego?

- Niektórzy mylili kraje i myślałem, że przyjechałem z Australii (śmiech)! Tak, to dla nich niewiarygodne, iż człowiek pochodzący z takiego kraju, gdzie nie ma praktycznie żadnego porządnego zaplecza, potrafi ścigać się na solidnym poziomie.

Od sezonu 2022 cykl Speedway Grand Prix ma nowego promotora - amerykańskie Discovery. Gigant obiecuje w przyszłości nowe lokalizacje i co ty na to, by Austria zorganizowała jedną z rund? Na razie jest to oczywiście gdybanie i coś w stylu marzenia ściętej głowy, ale jeśli turniej rzeczywiście miałby miejsce, to gdzie twoim zdaniem powinien być on zorganizowany?

- To byłoby naprawdę coś wspaniałego i wyjątkowego nie tylko dla mnie, ale i dla wielu ludzi związanych z tym sportem. Myślę, że dałoby to radę zrobić na wspomnianym przeze mnie torze w St. Johann im Pongau. To świetny obiekt, który może gościć wielkie imprezy. Może wtedy żużlem zainteresowałoby się mnóstwo nowych osób.

Na sam koniec zarzucę klasykiem i zapytam o twoje żużlowe marzenia. Chciałbyś kiedyś spróbować sił w lidze polskiej jeśli udałoby się znaleźć odpowiednie wsparcie?

- Nie będę oryginalny i powiem, że chcę wygrywać wszystko co tylko się da. A co do waszego kraju, niezbędne jest posiadanie odpowiedniej liczby bogatych sponsorów. Tylko albo aż tego potrzebuję, by zbliżyć się poziomem do najlepszych z najlepszych.