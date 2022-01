Inni łamali kręgosłupy. On wiedział, kiedy zejść ze sceny

Jakub Czosnyka Żużel

Greg Hancock, żużlowiec legenda, jeszcze do niedawna przełamywał bariery wiekowe i jako zawodnik "pod pięćdziesiątkę" bił się o medale mistrzostw świata. W 2018 roku zawiesił swoją karierę, by dwa lata później oficjalnie ją zakończyć. Jego ruch wymusiła choroba żony, jednak dzisiaj legendarny Amerykanin przyznaje, że motocykl odstawił we właściwym momencie.

Zdjęcie Greg Hancock / WTS Sparta Wrocław/Wojciech Tarchalski / materiały prasowe