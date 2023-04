Incydent w Gorzowie! Ochrona użyła gazu łzawiącego

Od tego momentu co prawda minęło już parę miesięcy. Nie oznacza to jednak zakopania topora wojennego. We wtorkowy wieczór w młynie pojawił się bowiem transparent o treści "Sadoffski szanuj kibica swego, bo nie będziesz miał żadnego". Był to niestety dopiero początek scen, których na stadionach żużlowych zdecydowanie nie chcemy oglądać. - Obecnemu zarządowi jak widać on nie spodobał się. Po czwartym biegu ochrona siłą wtargnęła na sektory, gdzie dodatkowo użyła gazu łzawiącego - czytamy w poście dostępnym na Facebooku "Fanatycy ze Stali".