Inauguracyjna zmora polskiego klubu. Nowy system nie wybaczy błędów

Fatalne inauguracje, zmora Włókniarza

Ostatnie cztery lata to prawdziwa udręka dla Włókniarza, jeśli chodzi o pierwsze domowe spotkanie w sezonie. W 2021 i 2022 roku dwukrotnie pokonała ich FOGO Unia Leszno. W 2023 roku Orlen Oil Motor Lublin udzielił im surowej lekcji żużla. W zeszłym sezonie było nieco lepiej - częstochowianie zdołali zremisować z Betard Spartą Wrocław.



Na ostatnie zwycięstwo w inauguracyjnym meczu u siebie kibice muszą cofnąć się do 2020 roku. Co ciekawe, Włókniarz pokonał wtedy Bayersystem GKM Grudziądz - ten sam zespół, z którym zmierzy się na otwarcie tegorocznych rozgrywek. Może to być idealny moment na przełamanie, zgodnie z powiedzeniem, że historia lubi zataczać koło.