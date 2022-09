Impreza z Lukasem Drymlem? To możliwe tylko tam

- No i co. Znowu mam wybierać? - to pytanie choćby w ostatnim sezonie musieli zadawać sobie kibice, którzy podróżują po Europie za żużlowcami. Zlata Prilba znów pokryła się z Grand Prix w Toruniu i połączenie tych dwóch imprez było zadaniem karkołomnym. W zasadzie dało się to zrobić, ale byłoby to kompletnie bez sensu. I tak oto część wybrała Toruń, a inna część pojechała do Pardubic.

W tym roku nie będzie takiego dylematu. W najbliższy weekend żużlowcy spotkają się w Czechach, a za tydzień zjadą do Torunia. Kto będzie chciał, zaliczy obie imprezy. Malkontentów nie zadowoli to, że tym razem Zlata Prilba pokryła się z meczami w lidze polskiej, ale wszystkim dogodzić się nie da.

Tam trzeba jechać choćby jeden raz

Najstarszy żużlowy turniej świata ma swoją niepowtarzalną atmosferę, której każdy szanujący się kibic - podróżnik musi spróbować minimum jeden raz. Na trzy dni wczesną jesienią pardubicki stadion zamienia się w niezwykle głośne, wesołe i momentami roztańczone miejsce spotkań fanów żużla z całej Europy, a nawet i świata. Rok temu bowiem spotkaliśmy tam kibiców z USA.

Już przy wejściu na stadion widzimy, jak ważne to wydarzenie dla całych Pardubic. Jest rozstawionych mnóstwo kramów z lokalnymi potrawami, robi się z tego w zasadzie mały jarmark. Można kupić wszystko, ale trzeba uważać. Czeskie jedzenie jest często tłuste i bywa ciężkostrawne. Tak więc najlepiej po prostu popić regionalnym piwem, które uchodzi za bardzo dobre.

Tylko tam go spotkasz

Atrakcją dla kibica przyjeżdżającego do Pardubic może być także to, że w trakcie tego weekendu w barze pod trybuną główną można spotkać człowieka, który swego czasu aspirował do walki o najwyższe laury w cyklu Grand Prix. Tak bowiem określano Lukasa Drymla. Na skutek głównie kontuzji, jego kariera nie potoczyła się tak, jak mogła, ale tak czy inaczej zapisał się w historii tej dyscypliny.

Dryml jest bardzo otwarty na rozmowy z kibicami. To niezwykle wesoły, wyluzowany człowiek, który może w nieskończoność rozmawiać o żużlu, przypominać różne historie i pozować do zdjęć z kibicami. Oni zaś otaczają go przez niemal cały czas trwania zawodów, a Drymlowi zupełnie to nie przeszkadza. Widać, że radość z tego czerpią obie strony.

A po żużlu musi być hokej

Czechy słyną z zamiłowania do hokeja na lodzie. Pardubice to oczywiście jeden z wielu znanych w tym kraju ośrodków. Niemal co roku po Zlatej Prilbie mecz domowy rozgrywa miejscowe Dynamo. Tak zresztą będzie i w tym roku, bo o 18:00 zaplanowano mecz. Jeśli żużel potoczy się zgodnie z planem, kibice spokojnie zdążą połączyć te dwa wydarzenia.

A że wielu kibiców żużla lubi także hokej, należy spodziewać się całkiem licznej grupy, która przyjedzie prosto ze stadionu. To raptem 15 minut drogi. Niektórzy chętni z pewnością rozważą także piątkowy mecz w Hradcu Kralove, ale wówczas już nie połączy się tego z żużlem.