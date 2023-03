Imponująca lista nazwisk. Mistrz Polski bez gwiazdy

Oczywiście kibice Motoru Lublin nie mają na razie powodu do niepokoju . W przeszłości nie raz zdarzało się, że zagraniczni zawodnicy byli zgłaszani w późniejszym terminie, bo brakowało jakichś papierów z ich rodzimych federacji. Inna sprawa, że Jack Holder jest na ten moment jedynym Australijczykiem, który nie został potwierdzony w klubie PGE Ekstraligi. Przynależności klubowe pozostałych gwiazd antypodów są potwierdzone.

Rosjan z polskim paszportem nie ma na liście

Na liście z przynależnościami brak Artioma Łaguty, Emila Sajfutdinowa i Wadima Tarasienko. Trójka Rosjan z polskim paszportem czeka jednak na egzamin na certyfikat. Łaguta i Sajfutdinow będą go zdawać 13 marca i najpewniej od razu zostaną potwierdzeni, bo mają ważne kontrakty. Tarasienko musi czekać na pierwsze okno śródroczne pod koniec kwietnia.

Ciekawostką na liście przynależności jest Peter Ljung w ebut.pl Stali Gorzów. W ciemno można jednak założyć, że tu chodzi wyłącznie o przysługę i jest to tzw. kontrakt warszawski, czyli bez gwarancji startowych i warunków finansowych. Ljung, gdy tylko znajdzie się chętny na jego usługi, zostanie przetransferowany do innego klubu.

Długa lista nazwisk zawodników PGE Ekstraligi

Na liście zawodników zgłoszonych przez kluby Ekstraligi mamy 103 nazwiska. Z tego 84 zawodników zostało zgłoszonych do startu w PGE Ekstralidze. Niektórzy mają startować wyłącznie w Ekstralidze U-24. Wielu w obu rozgrywkach.

Największą kadrę mają na ten moment Betard Sparta Wrocław i ZOOleszcz GKM Grudziądz. W obu przypadkach mamy po 19 zawodników. Gdy dojdą Rosjanie z polskim paszportem, to ich liczba wzrośnie do 20. Przy czym GKM zgłosił najliczniejszą kadrę do Ekstraligi. Jest na niej 15 nazwisk.