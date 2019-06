Adrian Miedziński (forBET Włókniarz Częstochowa) w Rawiczu, a Maksym Drabik (Betard Sparta Wrocław) w Krakowie wygrali półfinałowe turnieje indywidualnych mistrzostw Polski na żużlu.

W rawickim turniej żużlowcy walczyli o sześć miejsc premiowanych udziałem w finale indywidualnych mistrzostw kraju, który 14 lipca rozegrane zostaną w Lesznie. Prawo walki o medale mistrzostw Polski wywalczyli, poza Miedzińskim, Piotr Protasiewicz (Stelmet Falubaz Zielona Góra) oraz Adrian Cyfer (Zdunek Wybrzeże Gdańsk), którzy zajęli drugie i trzecie miejsca, a także Dominik Kubera (Fogo Unia Leszno), Kacper Gomólski (Zdunek Wybrzeże Gdańsk) oraz Przemysław Pawlicki (MrGarden GKM Grudziądz).

W wielkim finale zabraknie m.in. Jarosława Hampela, który akurat w swoim bogatym dorobku ma tylko jeden tytuł indywidualnego mistrza Polski. Jeden z liderów Fogo Unii Leszno zajął w fazie zasadniczej siódme miejsce, ale zrezygnował z wyścigu dodatkowego o miano rezerwowego w finale. Ten bieg wygrał Szymon Woźniak, mistrz kraju z 2017 roku, przed Adrianem Gałą.

Największą niespodzianką w turnieju była postawa Cyfera. Zawodnik Zdunka Wybrzeża przyjechał do Rawicza jako rezerwowy, ale już na początku zawodów zastąpił Tomasza Gapińskiego, który w swoim pierwszym starcie doznał kontuzji obojczyka. Cyfer zdobył 11 punktów.

W Krakowie do zajęcia było pięć miejsc w finale IMP. Najlepsi okazali się Drabik i Oskar Fajfer z pierwszoligowego Car Gwarant Startu Gniezno. Oprócz nich awansowali junior, podobnie jak Drabik, Wiktor Lampart (Speed Car Motor Lublin), Krystian Pieszczek (Zdunek Wybrzeże Gdańsk) i Norbert Kościuch (Get Well Toruń). W dodatkowym wyścigu prawo walki o seniorski prymat w kraju zapewnił sobie mistrz globu juniorów Bartosz Smektała (Fogo Unia Leszno).

Udział w finale bez konieczności uczestniczenia w eliminacjach mają zapewniony żużlowcy jeżdżący w cyklu Grand Prix: Maciej Janowski, Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek i Janusz Kołodziej, a także broniący tytułu Piotr Pawlicki.

Najwięcej - po trzech - przedstawicieli w finałowej "16" mają drużynowy mistrz Polski - Fogo Unia Leszno i... pierwszoligowe Zdunek Wybrzeże Gdańsk.

Wyniki półfinałów IMP:

Rawicz -

1. Adrian Miedziński (forBET Włókniarz Częstochowa) 13 pkt

2. Piotr Protasiewicz (Stelmet Falubaz Zielona Góra) 11

3. Adrian Cyfer (Zdunek Wybrzeże Gdańsk) 11

4. Dominik Kubera (Fogo Unia Leszno) 10

5. Kacper Gomólski (Zdunek Wybrzeżek Gdańsk) 10 6. Przemysław Pawlicki (MrGarden GKM Grudziądz) 9

...

7. Szymon Woźniak (truly.work Stal Gorzów) 8 - rezerwowy w finale

Kraków -

1. Maksym Drabik (Betard Sparta Wrocław) 14 pkt

2. Oskar Fajfer (Car Gwarant Start Gniezno) 14

3. Wiktor Lampart (Speed Car Motor Lublin) 11

4. Krystian Pieszczek (Zdunek Wybrzeże Gdańsk) 10

5. Norbert Kościuch (Get Well Toruń) 10

...

6. Bartosz Smektała (Fogo Unia Leszno) 9+3 - rezerwowy w finale

autor: Marcin Pawlicki