Ile znaczy dobrze zainwestowany milion złotych. Tak narodziła się potęga

Eksperci zachwyceni Unią Tarnów. Mówią, że skład, jaki zbudowali działacze na sezon 2024, to prawdziwa petarda. Unia w powszechnej opinii uchodzi za faworyta do wygrania 2 Ligi. Obecnie nie widać zespołu, który mógłby drużynie z Tarnowa podskoczyć. Najlepsze jest to, że Unia zbudowała mocny skład bez jakichś wielkich finansowych nakładów.