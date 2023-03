Ile zarabia trener w Szwecji? Polak pojechał tam za chlebem

Piotr Żyto, żużlowy menedżer i trener szwedzkich klubów: Rospiggarny Hallstavik i Vargarny Norrköping: Od trzech dni wróciła zima. I to taka porządna, bo napadało ponad 30 centrymetrów śniegu. Radzimy jednak sobie. Prowadzę w Rospiggarnie treningi z młodzieżą cztery razy w tygodniu. Mamy treninig na sali i siłowni. Jest co robić. Generalnie można powiedzieć, że wyróżniamy się na tle innych klubów, bo w Szwecji takie przygotowania nie są normą.

Zadomowił się w Szwecji i nie myśli o powrocie do kraju

W Rospiggarnie mam podpisany kontrakt. Jestem asystentem Petera Janssona, a w Vargarnie mam być pierwszym trenerem. Skala pracy będzie bardzo duża. A powrót do Polski? Zobaczymy, co przyniesie życie, ale w tym roku na pewno nie.

Finanse to są prywatne sprawy. Tutaj trenerzy pracują zawodowo na co dzień, a przyjeżdżając na mecze poświęcają swój prywatny czas. Ja natomiast jestem pewnym wyjątkiem. Mogę natomiast powiedzieć, że wielkiej różnicy w zarobkach nie ma.

Żużel w Szwecji przechodzi kryzys finansowy

W Anglii trzeba mieć swoją bazę sprzętową i mechaników. Tam się nie dojedzie z całym sprzętem w jeden dzień. Szwecja jest więc o tyle lepsza, że wsiadają zawodnicy na prom w poniedziałek i we wtorek mają mecz. Poza wszystkim sądzę, że zarobki ciągle są nieco większe w Szwecji, choć z drugiej strony w Anglii mamy więcej meczów. Widzę jednak z bliska, że Szwedzi mocno inwestują w pracę z młodzieżą. To powinno zaprocentować w przyszłości pojawieniem się nowych, zdolnych zawodników.

Oczywiście do Polski Anglia czy Szwecja w ogóle nie może się równać. U nas w kraju są potężne pieniądze w klubach. Myślę, że ta różnica może mieć negatywny wpływ na inne ligi. Zwróćmy uwagę, że w Szwecji spółki skarbu państwa nie dotują żużla tak jak ma to miejsce w Polsce. Sami zawodnicy w zimie często pracują, aby zarobić na sprzęt.

Gdy z kolei mówimy o młodzieży, to niestety ale ich rozwój spoczywa na finansowych barkach rodziców. Sami muszą inwestować w sprzęt. Jeśli kogoś na to nie stać, to robi się problem. Myślę, że nie jest to bez wpływu na rozwój całego żużla w Szwecji. Zresztą mam świeżo w głowie, jak to wygląda na przykład w Zielonej Górze, gdzie ostatnio pracowałem. Tam młodzież ma wszystko, łącznie z warsztatem i mechanikami dostępnymi przez cały tydzień. To jest kolosalna różnica.