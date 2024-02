Walasek trenerem w Falubazie. Prezes Domagała tłumaczy

Utytułowany polski żużlowiec wraca do Zielonej Góry po dziewięciu latach (jeździł w Falubazie w sezonie 2015). - Od roku w sztabie szkoleniowym jest Piotr Protasiewicz, którego obecność, wsparcie z pewnością wpłynęły na doskonałą atmosferę w drużynie. Ten pomysł się sprawdził, dlatego teraz pozyskujemy do współpracy kolejnego znakomitego wychowanka naszego klubu. Grzegorz będzie odpowiadał za postępy w szkoleniu adeptów. Wierzę, że jego doświadczenie i wiedza zostaną w odpowiedni sposób przekazane naszym młodym zawodnikom, którzy będą potrafili wykorzystać to na torze - wyjaśnił prezes Wojciech Domagała na oficjalnej stronie klubu.



Walasek ma również koordynować proces naboru do szkółki żużlowej. - Cieszę się, że Grzegorz do nas dołącza. To świetny żużlowiec z wieloma sukcesami na koncie, dlatego liczymy, że jego nazwisko przyciągnie do szkółki nowych adeptów. Ale najważniejsze jest to, że Grzegorz przekaże w szkółce cenną wiedzę szkoleniową, co wpłynie na poziom naszych wychowanków, z których będziemy dumni - skomentował Piotr Protasiewicz, dyrektor sportowy Falubazu.