Mają nazwiska, ale nie mają formy

- Niewiadomą jest Kildemand. Nazwisko znane, ale ostatni sezon w Gnieźnie był dla niego słaby. A z odbudową w drugiej lidze bywa różnie. To wcale nie jest takie łatwe. Teoretycznie wrażenie robi także z ruch Jeppesenem, bo to żużlowiec z PGE Ekstraligi. Problem w tym, że jeździł tam bardzo niewiele. W związku z tym mam duży problem z oceną poziomu, który on prezentuje. Przychodzi także Jacob Thorssell, który w tym roku na torach drugiej ligi też nie zawsze był pewniakiem - dodaje.

Maślanka w ogóle nie martwi się za to o postawę Marcina Nowaka, który był silnym ogniwem H. Skrzydlewska Orła Łódź. - To jego przejście niżej było dla mnie sporym zaskoczeniem. To żużlowiec, który nieźle radził sobie na torach eWinner 1. Ligi i robił to w barwach całkiem mocnego zespołu. Mógłby bez problemu startować nadal na tym poziomie. Nie wiem, co go przekonało do jazdy w Rzeszowie. Być może obietnica szybkiego awansu ze Stalą - zastanawia się były prezes.