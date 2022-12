Igrają z ogniem. Ekspert mówi o totalnej głupocie

Żużlowcy spędzają zimową przerwę od czarnego sportu na różne sposoby. Niektórzy z nich decydują się na wyjazd do ciepłych krajów, gdzie łączą przyjemne z pożytecznym. Do tego grona należą między innymi Paweł Miesiąc czy Patryk Wojdyło. Obaj panowie ścigają się obecnie w Argentynie i z dobrym skutkiem walczą o tytuł indywidualnego mistrza tego kraju. W Australii są z kolei na przykład Tai Woffinden oraz Rohan Tungate. O poranku wybierają się oni z rodzinami na plażę, a wieczorem rywalizują w turniejach towarzyskich. W skrócie - wilk syty i owca cała.

Żużlowcy wyjechali na zamarznięte jeziora

Paru zawodników igra jednak z ogniem, bo inaczej nie da się nazwać próby wyjazdu na zamarznięte jezioro. Przez ostatnie tygodnie na Facebooku czy Instagramie przewinęło się kilka filmików, na których kibice mogli oglądać ich popisy. Te materiały mocno zaniepokoiły Jana Krzystyniaka. Legenda czarnego sportu zaproponowała więc inny sposób na spędzenie wolnego czasu. Co warto zaznaczyć, znacznie bezpieczniejszy sposób.

- To absolutna głupota. To nic kompletnie nie daje. Jeżeli zawodnik już tak bardzo chce szybko wyjechać na motocyklu, to pogoda teraz sprzyja, żeby pojeździć sobie na przykład na crossie. Mamy odwilż, w związku z czym ziemia jest mokra i rozmokła, czyli obecnie są warunki, które wymagają dużego wysiłku i kondycji - oznajmił ekspert w rozmowie z Interią.