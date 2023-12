Idzie śladami starszego kolegi. Niebawem rozpocznie naukę

W zaledwie kilka lat Patrick Hansen stał się ulubieńcem niemal wszystkich polskich kibiców zakochanych w speedway’u. Duńczyk zaimponował im widowiskową jazdą oraz świetnym podejściem do życia. Zawodnik ROW-u Rybnik ma w środowisku opinię pracusia i nawet w dniach wolnych zamiast odpoczywać koncentruje się na... nauce języka polskiego. Pomaga mu w tym jego narzeczona, dzięki której żużlowiec niemal codziennie poznaje nowe zwroty. 25-latek osiągnął już taki poziom zaawansowania, że dziennikarze z kraju nad Wisłą nie muszą martwić się tworzeniem pytań po angielsku.

- Tutaj przecież mieszkam i cały czas słyszę ten język, więc muszę także w nim mówić. Ponadto sporo osób w Polsce nie zna angielskiego i ciężko się dogadać. Jest to także dobre dla mojej kariery, ponieważ w środowisku jest naprawdę dużo Polaków. Nauka waszego języka jest bardzo trudna, ale jak człowiek coś bardzo chce, to wszystko jest do zrobienia. Trzeba cały czas walczyć - mówił Hansen w 2021 roku dla PZM TV.

Jonas Knudsen odebrał klucze do mieszkania. Na tym się nie skończy

Wygląda na to, że żużlowiec ROW-u zainspirował swojego młodszego rodaka, Jonasa Knudsena. 22-latek w naszm kraju ściga się co prawda dopiero od niedawna, ale chce zrobić pozytywne wrażenie i poważnie podchodzi do kontraktujących go klubów. W sezonie 2024 młody wciąż zawodnik ponownie postara się wraz z Polonią Piła wykręcić jak najlepszy wynik na najniższym szczeblu rozgrywkowym. Do województwa wielkopolskiego wypożyczył go beniaminek PGE Ekstraligi, Enea Falubaz Zielona Góra.

Knudsen tak bardzo przywiązał się do drużyny, że zdecydował się na ważny krok w życiu i parę dni temu odebrał klucze do jednego z mieszkań w Pile, o czym poinformował na Instagramie. To jednak nie koniec. - Następnym krokiem nauka polskiego - zapowiedział, czym zaplusował sobie u wielu fanów.

Nam nie pozostaje nic innego, jak życzyć mu cierpliwości. Nie możemy doczekać się też pierwszych efektów jego ciężkiej pracy. Spotkania w Krajowej Lidze Żużlowej pokazuje stacja Canal+, więc kto wie czy w trakcie nadchodzącego sezonu 22-latek nie powie już przed kamerą paru słów po polsku.

