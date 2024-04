Idzie po swoje, gdy w ojczyźnie wojna. Może być najlepszy w historii

Ukraina była zawsze raczej taką żużlową egzotyką. Nigdy zawodnicy z tego kraju nie rywalizowali o czołowe lokaty w mistrzostwach świata, rzadko w ogóle pojawiali się na wyższych szczeblach walki o te trofea. Wydawało się, że może kimś takim będzie Aleksandr Łoktajew, ale on trochę zatrzymał się w rozwoju. Poza tym to zawodnik, który do końca sam nie wie, jaki kraj chce reprezentować. Jeździł zarówno jako Ukrainiec, jak i Rosjanin. Łoktajew ma już jednak 30 lat.

