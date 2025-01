Idol ścigany przez polską „skarbówkę”. Tak mu podziękowali za złoto

Ryan Sullivan był gwiazdą drużyny milionera Romana Karkosika

To był czas, kiedy Urząd Skarbowy poddawał w wątpliwość fakt, iż żużlowcy to jednoosobowe firmy. Ścigali więc Sullivana za zaległe podatki. Wygrał, ale czuł się paskudnie. Bo choć wielu zawodników miało ten sam problem, to musiał radzić sobie sam. Był zdegustowany tym oraz sposobem, w jaki został potraktowany przez działaczy Apatora Toruń.

Ryan Sullivan uczył się od Tomasza Golloba. Był do niego podobny

Sullivan to nie był typowy Australiczyk. Chrisa Holdera czy Darcy’ego kojarzymy z szalonych akcji. Choćby takich, jak ta z sikaniem na pomnik Mikołaja Kopernika. Sullivan był skupiony na karierze. Tylko to go interesowało. Nie zawsze był przez to lubiany. Kiedyś Jason Crump, 3-krotny mistrz świata, poszedł do menadżera reprezentacji Australii i powiedział, żeby nie brał Sullivana do kadry, bo jego twarz do niej nie pasuje.