Idą śladem kadry Nawałki. To da im sukces?

Beniamienk powtórzy sukces kadry Nawałki?

Pół żartem pół serio można by powiedzieć, że Wilki idą śladem reprezentacji prowadzonej przez trenera Adama Nawałkę, która przed dużymi turniejami zaszywała się w Hotelu Arłamów. Dla klubu z Krosna to jednak całkiem naturalny kierunek. Chodzi o kwestie logistyczne i kompleksowość obiektu.

Poza wszystkim idea obozu jest taka, aby zawodnicy mieli okazję trochę ze sobą pobyć, lepiej się poznać i zintegrować przed zbliżającym się sezonem. Wszyscy skazują Cellfast Wilki na spadek z PGE Ekstraligi, ale beniaminek ma w sobie dużo nadziei, że uda się uniknąć tego scenariusza. - Wiem, że w zespole panuje znakomita atmosfera. Team spirit to podstawa działalności drużyny, dlatego cieszymy się, że taki dobrych duch tworzy się w naszym zespole. A jeśli chodzi o samo zgrupowanie, to Hotel w Arłamowie jest wielofunkcyjny, dzięki czemu warunki mamy perfekcyjne. Nie mamy na co narzekać - mówi w rozmowie z nami prezes Grzegorz Leśniak.

Tak Jason Doyle poświęcił się dla klubu

Na razie Doyle pokazuje jednak, że jest zaangażowany i nie będzie gościem w drużynie tylko na meczach. - Warto podkreślić jego postawę, bo specjalnie przyjechał wcześniej z Australii do Polski. On miał w planach późniejszy powrót do Europy, ale zmienił swoje założenia. Nie zastanawiał się jednak ani chwili, kiedy dowiedział się o terminie naszego obozu. To budująca postawa - dodał Leśniak.