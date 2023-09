Idą śladem Dawida Podsiadło. Finał ligi z niespodzianką

24 września we Wrocławiu poznamy nowego Drużynowego Mistrza Polski. W Ekstralidze Żużlowej praca wre, aby wszystko było zapięte na ostatni guzik. Okazuje się, że w tym roku planowane są nowości.

Show niczym na koncercie Dawida Podsiadło

To ma być najbardziej efektowna ceremonia finałowa w historii ligi. To efekt między innymi specjalnie zaprojektowanego podium. - Nowe podium znajduje się na końcowym etapie produkcji, będziemy na bieżąco pokazywali w social mediach, jak to wszystko wygląda. Podium zostanie wykonane z materiałów aluminiowo kompozytowych, a także dibondu - mówi Przemysław Szymkowiak z PGE Ekstraligi.