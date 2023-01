Ich też ceny położyły na łopatki. Mistrzostwa odwołane

Pod koniec stycznia odbędą się eliminacje w szwedzkim Ornskoldsvik, a następnie w marcu dwie rundy, dzień po dniu, w niemieckim Inzell. I to by było na tyle. Finał miał być właśnie w Holandii, ale do niego nie dojdzie z wyżej opisanych przyczyn. Holendrzy bardzo żałują, ale jak sami mówią, spodziewali się takiego rozwiązania. Oni też zmagają się z inflacją, potężnymi cenami i coraz większym ich wpływem na różnego rodzaju imprezy masowe. A ice speedway generuje naprawdę duże koszty związane z energią.

Do niedawna zawody tej odmiany żużla odbywały się także w Rosji, ale z oczywistych względów europejscy żużlowcy nie chcą tam jeździć, a władze nie mają zamiaru organizować tam zawodów. Co ciekawe, sami Rosjanie w ogóle nie są zainteresowani rywalizacją z innymi krajami. Stworzyli sobie własne mistrzostwa, żyją w alternatywnym świecie i uznają sobie wyniki swoich zawodów jako ważne w kontekście wyłonienia najlepszego żużlowca globu w ice speedwayu. Prawdopodobne, że najpewniej nigdy już nie wrócą do międzynarodowej rywalizacji. A już na pewno nie stanie się to w najbliższych latach.