Ich sytuacja robi się coraz bardziej dramatyczna. Margines błędu jest już wyczerpany

Pierwsze dwa miesiące rozgrywek na zapleczu PGE Ekstraligi to prawdziwa droga przez mękę Wybrzeża (zero zwycięstw, jeden remis i sześć porażek). Najgroźniejsi rywale gdańszczan (PSŻ i Orzeł) w ostatnim czasie odnieśli kilka cennych zwycięstw i odjechali z punktami w tabeli. Na półmetku sezonu żużlowcy Wybrzeża są daleko od optymalnej dyspozycji. Już teraz margines błędu jest wyczerpany. Pozostało im siedem spotkań, a do utrzymania brakuje około czterech zwycięstw. To już Mission impossible?



