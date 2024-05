Ich spadek zmieni układ sił. To może być krwawa giełda transferowa

Na razie realizuje się najgorszy scenariusz dla Fogo Unii Leszno. Przed sezonem eksperci przestrzegali, że zespół Rafała Okoniewskiego utrzyma się w PGE Ekstralidze pod warunkiem, że kontuzje będą omijać drużynę. Tymczasem ich lider - Janusz Kołodziej, ma już na swoim koncie dwa urazy. Ten ostatni, który aktualnie leczy, wykluczy go z jazdy mniej więcej do połowy czerwca. To fatalna informacja dla klubu. Reklama

W tym wszystkim Unia może pocieszać się tym, że przed nią kilka meczów, w których i tak wkalkulowana była porażka. Kołodziej powinien wrócić na te najważniejsze spotkania. Tyle tylko, że zawodnik po kontuzji jest zawsze wielką niewiadomą. Inni jeżdżą, dopasowują sprzęt, łapią formę, a Janusz ten czas spędza w salach rehabilitacyjnych.

Kilku klubom spadek Unii byłby na rękę

Kilku prezesów z uwagą przygląda się sytuacji w Lesznie, bo za chwile może okazać się, że ewentualny spadek Unii sprawi, że kilku ciekawych żużlowców stanie się dostępnych. Największy kąsek to rzecz jasna Kołodziej. Już teraz mówi się o jego transferze do Rybnika, jeśli ROW awansowałby do PGE Ekstraligi, a jego obecna drużyna powędrowała w przeciwnym kierunku. Jednak to nie jedyne opcje dla 40-latka. Pisaliśmy, że od dobrych paru lat jest na radarze Motoru Lublin. Co prawda prezes Jakub Kępa stawia na regularne odmładzanie drużyny, ale Motor nie jest już najbogatszym klubem w lidze i nie wiadomo, w jakiej sytuacji będzie za kilka tygodni.

Kołodziej to jednak nie wszystko. Ciekawie - szczególnie dla beniaminka, może wyglądać opcja z Andrzejem Lebiediewiem i Grzegorzem Zengotą. To doświadczeni zawodnicy, obyci w PGE Ekstralidze i gwarantujący poziom 7-10 punktów. A to już coś. Reklama

Osobna sprawa to juniorzy. Pewnie do wyciągnięcia byłby Damian Ratajczak. W swojej kategorii wiekowej jest jednym z najlepszych żużlowców na świecie, więc trudno zakładać, że chciałby jeździć w Metalkas 2. Ekstralidze.

Oczywiście na razie za wcześnie, aby dzielić skórę na niedźwiedziu, ale problemy są tak duże, że Rafał Okoniewski i spółką będą musieli mocno się nagimnastykować, aby uchronić się od najczarniejszego scenariusza.

Janusz Kołodziej / Marcin Kubiak / Flipper Jarosław Pabijan

