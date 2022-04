Ich potęga to już przeszłość. Ucieszą się z każdego medalu

Fogo Unia Leszno jest najbardziej utytułowanym klubem żużlowym w Polsce. Swoje pierwsze złoto zdobyli już w 1949 roku, później dołożyli ich jeszcze siedemnaście. No dobrze - osiemnaście, ale tytuł mistrzowski z 1984 roku został odebrany leszczynianom w związku z zarzutami korupcyjnymi dotyczącymi meczu w Rzeszowie, odbytego już po zapewnieniu sobie triumfu w lidze przez Unię. Ich ostatnie pasmo sukcesów przypadło na lata 2015-2020, kiedy tylko raz pozwolili odebrać sobie prymat w PGE Ekstralidze.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Jak oni mogą popierać Rosjan? INTERIA.TV

Kibice ze Strzeleckiej nie mogą w nadchodzącym sezonie nastawiać się na podobne sukcesy. Zapowiedź lat chudych obejrzeli już w zeszłym roku, gdy ich ulubieńcom nie udało się stanąć na podium PGE Ekstraligi. W nadchodzących rozgrywkach będzie zapewne jeszcze gorzej. Jesienią klub stracił Emila Sajfutdinowa, który przeniósł się do eWinner Apatora Toruń. Choć w ostatecznym rozrachunku Rosjanin i tak nie mógłby im pomóc - został zawieszony po inwazji putinowskich wojsk na Ukrainę - to próżno oczekiwać, by zastąpienie takiej gwiazdy Davidem Bellego nie znalazło negatywnych skutków w potencjale zespołu.

Reklama

PGE Ekstraliga jak finał MPPK

W niedzielnym finale MPPK Fogo Unia Leszno wywalczyła srebrny medal! Po zakończeniu zawodów trener Piotr Baron nie ukrywał radości. - Fantastyczna sprawa! Jeśli na początku roku mamy możliwość jazdy, sprawdzenia sił, a na dodatek jeszcze zdobycia medalu to uważam to za świetny stan rzeczy - mówił naszej redakcji. - Turniej w Poznaniu pokazał nam jak wiele pracy czeka nas jeszcze, bo nie wszystko wyglądało tak jakbyśmy sobie marzyli. Uważam że zawodnicy prezentują całkiem niezła, ale nie idealną postawę. Wydaje mi się, że wciąż oczekują od siebie więcej - dodawał.

Wszystko wskazuje na to, że do najbliższych rozgrywek ligowych Unia podejdzie w bliźniaczy sposób do MPPK. Będzie zamierzała cały czas rozwijać swoich zawodników, przede wszystkim zaplecze młodzieżowe, bo ich drużyna U24 wydaje się najsilniejszą w całej lidze, a dopiero w drugiej kolejności myśleć o sukcesach. W Lesznie nadeszły chude lata, każdy medal zostanie przyjęty z radością.