Ich pech się nie kończy. Gwiazdor opublikował niepokojące zdjęcie

Betard Sparta jeszcze do niedawna uważana była za zdecydowanego faworyta do zdobycia drużynowego mistrzostwa Polski. Choć wrocławianie ostatecznie wygrali fazę zasadniczą PGE Ekstraligi, to w ostatnich tygodniach nieco spuścili z tonu. Co prawda podopiecznym Dariusza Śledzia udało się gładko awansować do półfinału, ale w nim strasznie męczyli się na Motoarenie z niżej notowanym For Nature Solutions Apatorem.