Ich miłość kwitnie. Nietypowa randka młodych Beckhamów

Lampart i Cisło są w związku od wielu lat. Spędzają wspólnie każdą wolną chwilę. Żużlowiec zaszczepił swojej wybrance miłość do motocykli, ona natomiast namówiła go do przejścia na wegetarianizm, pokazując sportowcowi filmiki, na których zabijane były zwierzęta. W 2022 roku Lampart na Dzień Kobiet przygotował specjalny prezent - pierścionek zaręczynowy. Od tego dnia są zaręczeni.