Ich lider walczy z czasem. Był problem z diagnozą

Jepsen Jensen chce wrócić jeszcze w maju

Menedżer Wybrzeża jest pogodzony z faktem, że nie będzie mógł wystawić Duńczyka do składu w meczu z Trans MF Landshut Devils. - My poczekamy na jego powrót do pełnej sprawności. Gdyby wrócił za szybko, to mógłby zrobić sobie krzywdę. W tej chwili ciężko powiedzieć, ile potrwa przerwa. Zawodnik chciałby wrócić bardzo szybko, ale trzeba zachować ostrożność - powiedział.



Gdańszczanie do siódmej kolejki mają możliwość stosowania Z/Z-tki za Jepsena Jensena. Później takiej możliwości już nie będzie, ponieważ korzystać z tego przepisu można tylko w przypadku kontuzji najlepszego zawodnika. A najwyższą średnią biegową w zespole w tej chwili ma Nicolai Klindt. - Zrobimy wszystko, żeby Michael zdążył. Na razie ciężko coś więcej o tym powiedzieć. Najważniejsze dla nas było to, żeby jak najszybciej udał się na konsultację - zaznaczył nasz rozmówca.