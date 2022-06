Ich lider ma połamaną miednicę, a oni wejdą do play-offów?!

Piotr Kaczorek Żużel

Po porażce z For Nature Solutions Apatorem Toruń wydawało się, że ZOOleszcz GKM Grudziądz stracił już szansę na upragnione play-offy. Na domiar złego, grudziądzanie stracili swojego lidera, Nickiego Pedersena, który odniósł poważną kontuzję miednicy oraz nogi. To jednak nie złamało żółto-niebieskich. Wygrali u siebie z Fogo Unią Leszno, później przywieźli z Leszna bonus, a dziś pokonali zielona-energia.com Włókniarza Częstochowa 48:42 i wrócili do rywalizacji o fazę play-off!

Zdjęcie Drużyna GKM-u fetuje wygraną / Łukasz Trzeszczkowski / Newspix