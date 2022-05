Ich koszmar się nie kończy. Kolejny zawodnik z kontuzją?

Wojciech Kulak Żużel

Jeżeli tak dalej pójdzie, to trzon ekstraligowej Arged Malesy za chwilę będą stanowić zawodnicy występujący w lidze rezerw. Dziś prawdopodobnie do listy kontuzjowanych dołączył Oliver Berntzon. Szwed po upadku w swojej rodzimej lidze niestety już więcej nie pojawił się na torze. Cały Ostrów trzyma więc kciuki, by skończyło się tylko na strachu.

Zdjęcie Upadek Olivera Berntzona symbolem porażki Arged Malesy na inaugurację sezonu 2022 / Marcin Karczewski / Newspix