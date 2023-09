Ich czar przeminął, ale wciąż żądają wielkich pieniędzy

Wciąż żądają wielkiej kasy za swoje usługi

46-letni Pedersen za podpis na rocznym kontrakcie w 1 . Lidze życzy sobie 600 tysięcy złotych. Za punkt chce 6 tysięcy. Holder najchętniej skasowałby tyle samo, ale pół miliona za podpis i 5 tysięcy za punkt też weźmie. To samo Kasprzak.

Pedersen najlepsze lata ma za sobą

Pedersen w swoich najlepszych latach lał wszystkich, jak chciał i kiedy chciał. Jak nie uciekł ze startu, to na trasie potrafił wcisnąć rywala w dechy. Nie bał się niczego. Teraz Duńczyk akceptuje jazdę na torach równych, jak stół. Bez dziurek i kolein. Prezesi 1. Ligi w jednej ręce trzymali jego cennik, a w drugiej smartfon, na którym oglądali mecze sezonu 2023, w których Pedersen odmówił jazdy. Nikt nie chce brać rozkapryszonej gwiazdy za duże pieniądze, która w każdej chwili może się obrazić na warunki i zostawić drużynę bez wsparcia. ZOOleszcz GKM Grudziądz wolał mającego za sobą przeciętny sezon 24-latka Jaimona Lidseya.

Holder ma jeszcze większy problem, bo ten rok był dla niego stracony. Połowę sezonu stracił z powodu poważnej kontuzji kręgosłupa. Kiedy wrócił, był bezbarwny. Fogo Unia Leszno bez żalu wymieniła go na walecznego Łotysza Andrzeja Lebiediewa. Holder został na lodzie. Nikt do niego na poważnie nie dzwoni, ani nie składa mu ofert. On sam rozesłał cennik po klubach. Na razie jest cisza.